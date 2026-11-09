Xã Đoài Phương tăng cường kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn thực phẩm

Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội kiểm tra nguồn gốc sản phẩm động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Kim Sơn, xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chăn nuôi

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường xã Đoài Phương, trên địa bàn xã có 2.675 con trâu bò; 32.000 con lợn (trong đó có 2.736 con lợn sinh sản và 30.203 con lợn thương phẩm); khoảng 1,1 triệu con gia cầm. Sự gia tăng và biến động của đàn vật nuôi đặt ra yêu bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng, chống dịch bệnh, UBND xã Đoài Phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ việc chuẩn hóa dữ liệu chăn nuôi đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

UBND xã Đoài Phương đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Cùng với đó, xã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 30-12-2025 về việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật đến năm 2030, Thông báo số 122/TB-UBND ngày 27-3-2026 về chấm dứt hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, cùng các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, dịch tả lợn châu Phi năm 2026…

Kiểm tra nguồn gốc sản phẩm động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Kim Sơn, xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Trần Anh Tuấn cho biết, cán bộ chuyên môn xã đã kiểm tra, đối chiếu và cập nhật các thông tin: Chủ cơ sở, số căn cước công dân hoặc mã số thuế, địa chỉ, loại vật nuôi, quy mô, diện tích chuồng trại, số lượng vật nuôi hiện có và sản lượng dự kiến...

Việc chuẩn hóa dữ liệu này giúp chính quyền địa phương nắm chắc biến động đàn vật nuôi, phục vụ dự báo, thống kê và chủ động ứng phó khi có nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Siết chặt kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm

Địa bàn xã Đoài Phương chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hoạt động giết mổ chủ yếu mang tính nhỏ lẻ tại hộ gia đình. Để kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường, UBND xã đã tuyên truyền, vận động và tổ chức cho 33/33 hộ kinh doanh, giết mổ ký cam kết chấp hành dừng hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trước ngày 30-6. Đến nay, toàn bộ 6 hộ giết mổ gia súc đã dừng hoạt động.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc động vật, vệ sinh thú y tại chợ Kim Sơn, xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Bà Kiều Thị Hiển ở thôn Tây Ninh, bà Phùng Thị Ánh ở thôn Sơn Đông, là những hộ giết mổ gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn xã Đoài Phương có chung nhận xét, sau khi được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, các hộ đã chủ động chấm dứt hoạt động giết mổ gia cầm từ tháng 7-2026.

Tương tự, cơ sở giết mổ lợn của ông Nguyễn Văn Bình ở xóm Bình Sơn, thôn Tây Ninh có công suất giết mổ từ 3-5 con lợn/ngày, cũng đã dừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh khác.

Song song đó, công tác quản lý nguồn gốc động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường cũng được chú trọng. Trưởng phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường xã Đoài Phương Trần Hữu Tình cho biết, xã có 33 hộ kinh doanh sản phẩm động vật với tổng khối lượng sản phẩm tiêu thụ ước hơn 800 kg/ngày. Qua hướng dẫn, lập sổ theo dõi và kiểm tra, các hộ đã thực hiện quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật rõ ràng trước khi đưa ra thị trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Kim Sơn, xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Thông tin về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đoài Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú Y Hà Nội Trần Sỹ Tiến cho biết, Chi cục đã thành lập các đoàn kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất tại các điểm kinh doanh, cơ sở sơ chế, bảo quản và phân phối sản phẩm động vật trên địa bàn xã Đoài Phương.

Nội dung kiểm tra gồm các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, giấy tờ kiểm dịch, dấu kiểm soát giết mổ, việc lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường… Thông qua kiểm tra, Đoàn công tác đã đề nghị chính quyền xã Đoài Phương thường xuyên rà soát khu vực nguy cơ cao và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm.

Về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, Trưởng phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường xã Đoài Phương Trần Hữu Tình cho hay, xã có 275 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; các tổ công tác của xã đã kiểm tra 56 lượt cơ sở, qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với tổng số tiền 5,5 triệu đồng, 1 cơ sở vi phạm đã đóng cửa, ngừng hoạt động; kiểm tra 11 lượt cơ sở kinh doanh thực phẩm quanh khu vực cổng trường học và 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Đoài Phương kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại quán kinh doanh bún chả Obama - đường 21, thôn Đoàn Kết, xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Xã đã cấp 17 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho 35 cơ sở kinh doanh; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 6 lễ hội và 289 bữa cỗ đông người tại cộng đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trạm Y tế xã lấy 1.101 mẫu xét nghiệm nhanh trong quá trình kiểm tra, giám sát, kết quả 100% mẫu đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh. Đáng chú ý, Trường Mầm non Cổ Đông được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình “Bếp ăn tập thể trường học bảo đảm an toàn thực phẩm” gắn với Hệ thống phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng cho biết, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tập trung vào giai đoạn cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thịt và các sản phẩm động vật tăng cao; tiếp tục đôn đốc, giám sát các hộ giết mổ gia cầm nhỏ lẻ thực hiện nghiêm cam kết dừng hoạt động; kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình tái phạm hoặc giết mổ trái phép không bảo đảm vệ sinh thú y.

Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với các sở, ngành thành phố rà soát quy hoạch, đề xuất giải pháp xây dựng khu giết mổ tập trung hoặc mô hình giết mổ phù hợp với điều kiện thực tế nông thôn, tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi phương thức sản xuất an toàn, bền vững.