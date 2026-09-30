Xã Đoài Phương tăng cường giám sát, nâng chất bữa ăn bán trú

Giờ ăn trưa vui vẻ tại trường Tiểu học Cổ Đông, xã Đoài Phương. Ảnh: PV

Từ một bữa ăn đến yêu cầu đủ chất, an toàn

Đến Trường Tiểu học Cổ Đông, xã Đoài Phương vào giờ ăn trưa, không khí trong các lớp học trở nên sôi nổi. Trường hiện có khoảng 1.570 học sinh, trong đó khoảng 85% tham gia ăn bán trú. Số lượng lớn học sinh ăn tại trường mỗi ngày đòi hỏi nhà trường kiểm soát chặt chẽ từng khâu.

Với học sinh, chất lượng bữa ăn được cảm nhận bằng những điều rất giản dị: Món ăn có ngon, hợp khẩu vị và có gần gũi như bữa cơm ở nhà hay không.

Em Vương Gia Hân, học sinh trường Tiểu học Cổ Đông thích thú với những bữa ăn tại trường. Ảnh: Trần Hằng

Em Vương Gia Hân, học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học Cổ Đông, chia sẻ em rất thích ăn cơm ở trường vì các món ăn ngon, hợp khẩu vị và gần gũi như những bữa cơm bà, mẹ nấu ở nhà.

Với Phạm Tâm An, học sinh lớp 2A4, niềm vui trong mỗi bữa ăn còn đến từ những món em yêu thích: “Con mong các cô nấu nhiều món ngon và có những món con thích”.

Để những mong muốn giản dị ấy trở thành một phần trong mỗi bữa ăn, nhà trường phải kiểm soát nhiều khâu, từ lựa chọn, tiếp nhận thực phẩm, kiểm tra số lượng, chất lượng đến chế biến và chia suất.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đông An Thị Hồng Vân cho biết: “Nhà trường xác định chăm lo bữa ăn bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ việc lựa chọn, tiếp nhận thực phẩm, kiểm tra số lượng, chất lượng đến chế biến và chia suất ăn đều được thực hiện theo quy trình. Nhà trường cũng thường xuyên theo dõi phản hồi của học sinh, giáo viên và phụ huynh để điều chỉnh thực đơn phù hợp.”

Các cô giáo Trường Mầm non Cổ Đông chăm lo từng bữa ăn cho học sinh. Ảnh: PV

Tại Trường Mầm non Cổ Đông, yêu cầu đối với bữa ăn bán trú còn gắn chặt với đặc điểm dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Hiện trường có 842 trẻ ăn bán trú. Với lứa tuổi mầm non, mỗi bữa ăn được tính toán để đáp ứng nhu cầu năng lượng, đồng thời tạo thói quen ăn uống khoa học cho trẻ. Từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến sơ chế, chế biến và chia suất, nhân viên nuôi dưỡng đều phải thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thực phẩm được kiểm soát trước khi đưa vào chế biến.

Theo chị Lê Thị Thu Hương, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Cổ Đông: “Mỗi ngày, khi thực phẩm được đưa đến trường, chúng tôi phối hợp kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng trước khi tiếp nhận. Trong quá trình chế biến cũng phải bảo đảm vệ sinh, thực hiện đúng quy trình và chia khẩu phần phù hợp với từng độ tuổi. Công việc khá vất vả nhưng chúng tôi luôn xác định bữa ăn của các con phải an toàn và bảo đảm dinh dưỡng.”

Ở phía nhà trường, việc tổ chức bữa ăn được gắn với xây dựng thực đơn phù hợp và theo dõi khả năng ăn uống thực tế của trẻ. Hiệu trưởng Trường Mầm non Cổ Đông Ngô Thị Hải Yến cho biết: “Nhà trường xây dựng thực đơn theo tuần, bảo đảm đa dạng thực phẩm, cân đối các nhóm chất và phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong quá trình tổ chức, giáo viên cũng quan sát khả năng ăn uống của từng trẻ để kịp thời trao đổi với phụ huynh và điều chỉnh khi cần thiết.”

Từ kiểm soát đầu vào đến trách nhiệm với bữa ăn

Thực tế trong tháng 9-2026, toàn khối mầm non trên địa bàn xã Đoài Phương có 1.807/1.971 trẻ đăng ký ăn bán trú, đạt 91,76%. Ở khối tiểu học, có 2.644/3.277 học sinh đăng ký, đạt 80,68%. Những con số này cho thấy nhu cầu tổ chức bán trú rất lớn, đồng nghĩa với yêu cầu ngày càng cao trong quản lý, kiểm soát chất lượng bữa ăn.

Lãnh đạo xã Đoài Phương thường xuyên kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh: Thùy Nam

Để kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, trách nhiệm không chỉ đặt lên vai các nhà trường. Từ đầu năm học, UBND xã đã tổ chức 10 lần kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục, tập trung vào việc giao nhận thực phẩm và giao nhận suất ăn. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức 2 lần kiểm tra đột xuất tại 2 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Theo ông Đào Anh Dũng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đoài Phương, việc kiểm tra đột xuất giúp công tác giám sát không chỉ dừng ở hồ sơ, giấy tờ mà hướng tới kiểm chứng trực tiếp quy trình thực tế.

Theo lãnh đạo xã Đoài Phương, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra, nếu phát hiện vấn đề sẽ yêu cầu khắc phục ngay, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Từ việc tăng cường kiểm tra đột xuất của chính quyền đến sự chủ động của từng nhà trường và phản hồi của phụ huynh, học sinh, Đoài Phương đang từng bước đưa công tác bán trú vào nền nếp. Khi mỗi khâu đều được kiểm soát và mỗi bên đều thực hiện đúng trách nhiệm, chất lượng bữa ăn học đường sẽ không chỉ nằm trên thực đơn, mà được thể hiện trong từng suất ăn đến với học sinh mỗi ngày.