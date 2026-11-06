Xã Đoài Phương: Sôi nổi Ngày Pháp luật năm 2026 và ra mắt mô hình điểm 'Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết'

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam phát biểu. Ảnh: Thuỳ Nam

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam nhấn mạnh, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc đưa pháp luật vào đời sống cần được thực hiện thường xuyên, bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các đại biểu và hơn 1.500 học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Thuỳ Nam

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, do Tòa án nhân dân khu vực 9 phối hợp thực hiện tại Trường THCS Đoài Phương.

Phiên toà giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ảnh: Thuỳ Nam

Tình huống giả định về hai học sinh lớp 9 Trường THCS Đoài Phương là Lê Hoàng Dũng và Phạm Hải Hà (cùng sinh năm 2012) đã tái hiện hành vi mua bán thuốc lá điện tử chứa ma túy. Theo kịch bản, Dũng đặt mua 2 sản phẩm “POD CHILL” để bán kiếm lời, sau đó thuê Hà giao hàng tại cổng trường. Cả hai bị Công an xã bắt quả tang. Qua phiên tòa, học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý và nguyên tắc xử lý mang tính giáo dục, nhân văn đối với người chưa thành niên.

Cũng tại chương trình, UBND xã Đoài Phương chính thức ra mắt mô hình điểm “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”.

UBND xã Đoài Phương chính thức ra mắt mô hình điểm “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”. Ảnh: Thuỳ Nam

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND xã xác định 5 lực lượng nòng cốt, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong đó, Trường THCS Đoài Phương có trách nhiệm đưa nội dung mô hình vào nhiệm vụ giáo dục toàn diện; đổi mới các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, phát huy hiệu quả Câu lạc bộ “Học sinh với pháp luật”, đồng thời chủ động nắm bắt tâm lý, diễn biến tư tưởng của học sinh.

Đối với các gia đình, UBND xã Đoài Phương đề nghị phụ huynh nâng cao trách nhiệm giáo dục con em, thường xuyên quan tâm, đồng hành, nắm bắt các mối quan hệ và những thay đổi trong tâm lý của trẻ, không phó mặc việc giáo dục cho nhà trường. Về phía học sinh, mỗi em cần chủ động rèn luyện đạo đức, nói không với ma túy, thuốc lá điện tử và bạo lực học đường; tích cực trang bị kỹ năng sống, kịp thời thông báo với thầy cô, gia đình khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; trong đó, mỗi gia đình là một môi trường giáo dục tốt, mỗi nhà trường là một địa chỉ an toàn, mỗi người dân là một tấm gương chấp hành pháp luật.

Hiệu trưởng Trường THCS Đoài Phương Hoàng Thị Mỵ Dung khẳng định, phiên tòa giả định có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật sinh động, dễ hiểu, giúp các em có thêm kỹ năng nhận diện, phòng tránh tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và thuốc lá điện tử.