Xã Đoài Phương ra quân tổng rà soát, làm sạch quảng cáo, rao vặt

Theo Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng, tình trạng quảng cáo, rao vặt trên cột điện, tủ điện, tường công cộng, cây xanh và các công trình công cộng thời gian qua gây mất mỹ quan, ảnh hưởng cảnh quan và nếp sống văn minh. Các nội dung thường gặp như hút bể phốt, khoan cắt bê tông, cho vay trả góp, lắp đặt internet...

Ký cam kết, siết trách nhiệm từ từng thôn. Ảnh: Thùy Nam

Để khắc phục tình trạng trên, đợt ra quân lần này được xã Đoài Phương xác định thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, làm thật, sạch thật, cuốn chiếu dứt điểm, gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn, từng lực lượng và từng người đứng đầu.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 11 thôn đã ký cam kết với Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn xã về tổng rà soát, bóc xóa, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; đồng thời duy trì kiểm tra, không để tình trạng tái diễn. Các thôn có trách nhiệm phân công lực lượng phụ trách từng tuyến đường, khu vực, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Ngay sau hội nghị, các thôn đồng loạt ra quân kiểm tra các tuyến đường, ngõ xóm và khu vực công cộng; tập trung tháo dỡ biển quảng cáo trái phép, bóc xóa tờ rơi, decal trên cột điện, tủ điện, tường và các vị trí vi phạm, kết hợp thu gom, vệ sinh sau khi xử lý.

Đồng loạt ra quân trên địa bàn toàn xã Đoài Phương. Ảnh: Thùy Nam

Công an xã được giao làm lực lượng nòng cốt trong phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm. Các thông tin về số điện thoại, nội dung quảng cáo và phương thức hoạt động của các đối tượng sẽ được thu thập, xác minh để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, xã vận động người dân, hộ kinh doanh chủ động bảo vệ mặt tiền nhà, không để các đối tượng lợi dụng treo, dán quảng cáo trái phép; khuyến khích người dân ghi nhận, cung cấp thông tin vi phạm cho cơ quan chức năng.

Sau đợt ra quân, các thôn tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, huy động các tổ chức đoàn thể tham gia quản lý các tuyến đường tự quản, kịp thời ngăn chặn quảng cáo, rao vặt tái diễn.

UBND xã Đoài Phương xác định hiệu quả của đợt ra quân không chỉ ở số lượng quảng cáo được bóc xóa, mà quan trọng là duy trì kết quả lâu dài, góp phần xây dựng các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, giữ gìn cảnh quan và nếp sống văn minh trên địa bàn.