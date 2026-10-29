Xã Đoài Phương quyết liệt xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, PCCC

Theo kế hoạch, từ ngày 28-10 đến 2-11-2026, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 10 tổ chức, cá nhân có công trình, nhà xưởng, kho bãi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác. Ảnh: Thùy Nam

Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy phép, quy mô xây dựng và hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời rà soát việc đăng ký hoạt động kinh doanh của các cơ sở.

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng xã Đoài Phương. Các lực lượng phối hợp kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ; rà soát hồ sơ, xác minh hiện trạng thực tế, đo đạc diện tích sử dụng đất nhằm xác định chính xác phạm vi sử dụng hợp pháp và phần diện tích có dấu hiệu vi phạm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổ công tác sẽ làm rõ tình trạng pháp lý, tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, làm căn cứ đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Công tác kiểm tra nhằm tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, PCCC, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trên địa bàn. Ảnh: Thùy Nam

Qua 2 ngày đầu kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đã yêu cầu các cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các thành viên đoàn kiểm tra ghi nhận hiện trạng, làm cơ sở đánh giá và xử lý những vi phạm theo quy định. Ảnh: Thùy Nam

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan. Đồng chí yêu cầu các thành viên thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, nội dung theo kế hoạch; quá trình kiểm tra phải khách quan, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, UBND xã Đoài Phương yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC; chủ động phòng ngừa, không để phát sinh vi phạm mới hoặc để các vi phạm kéo dài.

Thông qua đợt kiểm tra, xã Đoài Phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.