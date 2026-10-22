Xã Đoài Phương lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Trước đó, ngày 21/10/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch Kế hoạch số 409/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 17h ngày 25-10-2026, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nội dung lấy ý kiến là phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy, phát trực tiếp đến từng hộ gia đình theo mẫu quy định tại Nghị định số 321/2025/NĐ-CP. Mỗi hộ gia đình được ghi nhận một kết quả; không thực hiện lấy ý kiến bằng hình thức điện tử.

Thực hiện chủ trương trên, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường tổ chức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định.

Việc lấy ý kiến được tiến hành bằng phiếu giấy theo mẫu thống nhất. Ảnh: Thùy Nam

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ - Tư pháp đã công khai dự thảo Đề án, bản tóm tắt và tài liệu phục vụ lấy ý kiến; thành lập Tổ lấy ý kiến triển khai các công việc liên quan để thực hiện phát và thu phiếu tại các hộ gia đình, bảo đảm thực hiện đúng quy định, tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Hữu Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và tiến độ theo kế hoạch. Đồng chí đề nghị các thôn, tổ dân phố và các tổ lấy ý kiến nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án; thực hiện việc phát, thu phiếu đến từng hộ gia đình đầy đủ, chính xác, khách quan.

Việc lấy ý kiến phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các ý kiến được ghi nhận đầy đủ. Ảnh: Thùy Nam

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, xã sẽ tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp và báo cáo kết quả theo quy định.