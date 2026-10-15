Xã Đoài Phương kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô
Sáng 15-10, xã Đoài Phương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026), nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và động viên lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Phát huy truyền thống đó, lực lượng vũ trang xã Đoài Phương luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán nhấn mạnh truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và khẳng định việc phát huy truyền thống trong thời bình cần được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ và những hành động thiết thực vì cộng đồng.
Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đoài Phương đã tặng quà tri ân 14 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng đã nghỉ hưu trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xa-doai-phuong-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-thu-do-1761246.html