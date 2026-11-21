Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam phát biểu khai mạc giải thể thao. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn xã đã có những bước phát triển tích cực. Các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao ngày càng được Nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Đặc biệt, phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền hơi và bóng bàn đã từng bước trở thành một hoạt động thể thao quần chúng được nhiều người yêu thích và tham gia. Phong trào đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và địa phương.

Đông đảo vận động viên và nhân dân tham gia giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Ảnh: PV

Giải Bóng chuyền hơi, bóng bàn xã Đoài Phương năm 2026 là một trong những hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và đẩy mạnh phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống tinh thần của Nhân dân. Đây còn là dịp để các vận động viên, các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11, với gần 300 vận động viên đến từ 21 đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Đối với môn bóng bàn, các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam, đôi nam từ 46 tuổi trở lên; đơn nam, đôi nam từ 45 tuổi trở xuống và đơn nữ 45 tuổi. Môn bóng chuyền hơi thi đấu ở hai nội dung nam và nữ.