Chú trọng kiện toàn tổ chức sau sáp nhập

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức cộng đồng dân cư tại xã Đoài Phương, khi 30 thôn được sắp xếp, tinh gọn còn 11 thôn. Song song với quá trình này, UBND xã Đoài Phương đã khẩn trương rà soát, thành lập và củng cố các tổ hòa giải, bảo đảm hoạt động liên tục, không gián đoạn nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam phát biểu tại hội nghị tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Tiếp cận thông tin năm 2026. Ảnh: Thùy Nam

Ngay từ đầu năm, địa phương đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Cuối tháng 7-2026, xã tiếp tục ban hành Quyết định thành lập 11 tổ hòa giải với 99 hòa giải viên.

Bên cạnh việc ổn định tổ chức, xã Đoài Phương đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt này. Địa phương thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật và lớp tập huấn chuyên sâu, giúp hòa giải viên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực xử lý tình huống. Các tài liệu cần thiết như Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và sổ tay nghiệp vụ cũng được cấp phát đầy đủ cho đội ngũ hòa giải viên.

Không chỉ chú trọng củng cố tổ chức và nâng cao nghiệp vụ, xã Đoài Phương còn xác định sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác hòa giải. Tại mỗi thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ hòa giải luôn bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư nhân dân, kịp thời phát hiện những bất đồng từ sớm.

Người dân xã Đoài Phương tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ảnh: Thùy Nam

Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình hay đòi hỏi chuyên môn pháp lý cao, các tổ hòa giải sẵn sàng mời luật sư, trợ giúp viên pháp lý cùng tham gia tư vấn, hỗ trợ trên cơ sở sự đồng thuận của các bên.

Nhờ cách làm bài bản, công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Đoài Phương đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tối đa tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Từ đầu năm đến nay, toàn xã Đoài Phương tiếp nhận 20 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp cần hòa giải. Trong đó, 19 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ hòa giải thành 95%. Đáng chú ý, nhiều tổ hòa giải đã giải quyết thành công 100% số vụ việc phát sinh tại địa bàn, điển hình như Tổ hòa giải thôn Ấp Bắc (5/5 vụ); Tổ hòa giải thôn Cổ Đông (4/4 vụ)...

Củng cố niềm tin của nhân dân, vun đắp tình đoàn kết

Đằng sau những kết quả ấy là sự kiên trì, khéo léo và tinh thần trách nhiệm của những người trực tiếp đứng ra "vác tù và hàng tổng". Chia sẻ về những trở ngại từ thực tiễn, ông Nguyễn Chân Lý, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Cổ Đông cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hòa giải viên còn hạn chế về kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống, trong khi một bộ phận người dân chưa đề cao ý thức giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại. Bên cạnh đó, địa bàn thôn sau sáp nhập được mở rộng cũng khiến việc nắm bắt tình hình gặp không ít thử thách.

Ông Nguyễn Chân Lý (ngồi giữa), Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương, cùng người dân trao đổi về công tác hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Thùy Nam

Minh chứng cho sự kiên trì của người làm công tác dân vận khéo, ông Lý kể lại vụ tranh chấp đất đai từng gây căng thẳng giữa gia đình bà Kiều Thị Hạ và gia đình ông Đặng Văn Sáng ở cụm dân cư Phúc Lộc. Sự việc bắt nguồn từ việc gia đình ông Sáng xây tường bao, đặt móng lấn sang phần đất nhà hàng xóm và để nước mưa chảy tràn, gây bức xúc kéo dài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ hòa giải thôn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh cơ sở để xác minh thực tế, sau đó mời hai gia đình cùng các đoàn thể đến phân tích trên tinh thần khách quan, thấu tình đạt lý. Nhờ sự thuyết phục khéo léo kết hợp giữa quy định pháp luật với tình nghĩa xóm làng, gia đình ông Sáng đã tự nguyện tháo dỡ phần công trình lấn chiếm, khắc phục hệ thống thoát nước để hai bên bắt tay làm hòa.

Bức tường bao liên quan đến vụ tranh chấp đất đai giữa hai hộ gia đình tại thôn Cổ Đông, xã Đoài Phương đã được Tổ hòa giải thôn tham gia giải quyết. Ảnh: Thùy Nam

“Muốn hòa giải thành công, tổ trưởng phải thực sự sâu sát địa bàn, kịp thời xử lý mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời lựa chọn hòa giải viên có uy tín, am hiểu pháp luật. Quá trình hòa giải đòi hỏi sự khách quan, kiên trì lắng nghe, phân tích thấu tình đạt lý để tạo sự đồng thuận, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, lấy sự bình yên của khu dân cư làm mục tiêu cao nhất”, ông Nguyễn Chân Lý khẳng định.

Cùng chung tâm huyết đó, bà Nguyễn Thị Thao, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Tân Phú bộc bạch, điều bà mong mỏi nhất khi làm công tác này là giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình để tự nguyện hóa giải bất đồng, giữ gìn sự êm ấm trong gia đình cũng như cộng đồng. Có những vụ việc ban đầu diễn biến rất căng thẳng, không ai chịu nhường ai, nhưng bằng sự kiên nhẫn lắng nghe, vận dụng linh hoạt giữa lý và tình, tổ hòa giải đã giúp các bên tìm được tiếng nói chung.

Bà chia sẻ: “Mỗi lần người dân chịu ngồi lại và thống nhất với nhau chính là niềm vui lớn nhất, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục gắn bó với công việc này”.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Đoài Phương nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh. Ảnh: Thùy Nam

Dẫu vậy, thực tế sau sáp nhập với quy mô dân cư lớn hơn vẫn đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi đội ngũ hòa giải viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bao quát địa bàn, nhất là với những mâu thuẫn phức tạp khó tìm tiếng nói chung.

Trao đổi về định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam nhấn mạnh chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên thông qua việc tăng cường tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ và bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng nhằm chủ động hóa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở.