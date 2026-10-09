Xã Đoài Phương cần phát huy các lĩnh vực thế mạnh, tập trung bảo đảm an sinh xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Việt Phương tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Đoài Phương, trong 9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu tiến độ cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn của địa phương.

Hoạt động của hệ thống chính trị cơ bản ổn định, thông suốt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy; kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả thực thi nhiệm vụ từng bước được nâng lên.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức đảng, cán bộ gắn với sắp xếp thôn và các cơ sở giáo dục công lập; hoàn thành sắp xếp từ 30 thôn xuống còn 11 thôn, đồng thời hoàn thành sắp xếp 11 trường công lập thành 5 trường và kiện toàn các tổ chức đảng tương ứng, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị và các nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Đoài Phương đã công bố và trao các Quyết định thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã, các Quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ. Ảnh: MH

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với kết quả và sản phẩm công việc. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng theo phương pháp OKR/KPI được triển khai từ tháng 4-2026, góp phần từng bước chuyển từ đánh giá chủ yếu theo quá trình sang đánh giá theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả thực hiện của cá nhân, cơ quan, đơn vị; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Đoài Phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt hơn 457 tỷ đồng, bằng 169,3% dự toán giao; giải ngân đầu tư công ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 94,6% kế hoạch giao. Xã cũng tập trung cao độ cho công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên và bảo vệ môi trường, đặc biệt là Cụm công nghiệp Sơn Đông 1, Cụm công nghiệp Sơn Đông 2.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch 45 ngày hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn xã Đoài Phương. Ảnh: MH

Xã Đoài Phương thực hiện Chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai đạt 91% tỷ lệ hoàn thành, tạo cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và chuyển đổi số trên địa bàn. Các vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đã được kiềm chế, bị xử lý kiên quyết; tình hình trật tự xây dựng cơ bản đi vào nền nếp, ổn định.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Đoài Phương có chuyển biến tích cực, nhất là triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất với quyết tâm chính trị rất cao của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Đoài Phương trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Trần Thế Cương cho biết, từ nay đến cuối năm, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoài Phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, Luật Thủ đô, các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Thành ủy; đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác định rõ định hướng trong tư duy liên kết vùng, tầm nhìn phát triển dài hạn gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MH

Đồng chí Trần Thế Cương đề nghị xã rà soát lại toàn bộ mục tiêu phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm sâu sát, đúng định hướng phát triển, từ đó tập trung nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026 và chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Xã Đoài Phương cần phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương như kết nối tuyến metro Văn Cao - Hoà Lạc, hồ Đồng Mô, sản phẩm OCOP, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGap… để định hướng phát triển kinh tế-xã hội.

“Đề nghị xã Đoài Phương quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết vì lý do kinh tế”, đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán phát biểu. Ảnh: MH

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo từng quý, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị tăng cường tổ chức các buổi làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo xã với cơ sở, với cử tri và nhân dân để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đồng thời xử lý tập trung các nhóm vấn đề chung, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, không phát sinh “điểm nóng” từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng ủy xã Đoài Phương. Ảnh: MH

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán cho biết từ nay đến cuối năm 2026, xã sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn xã, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc; hoàn thành công tác khám sức khỏe cho nhân dân; tăng cường quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, không để xảy ra vi phạm mới phát sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương cũng đề xuất thành phố quan tâm nâng tầm lĩnh vực du lịch tại hồ Đồng Mô nói riêng và xã Đoài Phương nói chung; sớm triển khai xây dựng trường THPT trên địa bàn xã; sớm triển khai thi công quốc lộ 21A qua địa bàn xã và quan tâm tháo gỡ vướng mắc đối với cơ chế cấp đất giãn dân.