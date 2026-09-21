Xã Đoài Dương huy động 1,84 tỷ đồng hưởng ứng 'Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm'

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trùng Khánh trao sổ tiết kiệm cho tổ chức, cá nhân tham gia.

Ngay sau lễ phát động, 43 tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã tham gia gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền 1 tỷ 841 triệu đồng. Nguồn vốn được bổ sung để phục vụ cho vay ưu đãi đối với các chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.

Chương trình nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, chung tay chăm lo cho người nghèo, các đối tượng yếu thế và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.