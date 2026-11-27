Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh nhân viên của đơn vị để thu thêm tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của các hộ dân, hộ kinh doanh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và công tác quản lý thu phí trên địa bàn.

Người dân xã Đinh Văn Lâm Hà được khuyến cáo kiểm tra thông tin nhân viên thu phí, nộp đúng mức quy định và yêu cầu cung cấp chứng từ, tránh bị các đối tượng giả mạo chiếm đoạt tiền

Để tránh bị lợi dụng, đơn vị công khai danh sách 3 nhân viên được phân công thu phí gồm các bà: Trần Thị Hiệp, Lê Thị Thuần và Huỳnh Thị Mai. Mức thu được thực hiện theo Quyết định 60/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các quy định hiện hành liên quan.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà lưu ý người dân chỉ nộp phí cho nhân viên có tên trong danh sách, yêu cầu thu đúng mức và cung cấp chứng từ theo quy định; không nộp thêm các khoản ngoài mức thu đã thông báo. Đồng thời, chủ động cảnh giác, thông tin cho địa phương khi phát hiện hành vi giả mạo, thu tiền trái quy định.