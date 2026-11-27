Xã Đinh Văn Lâm Hà cảnh báo tình trạng giả mạo nhân viên thu phí dịch vụ rác thải
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa công khai danh sách nhân viên được phân công thu phí dịch vụ rác thải sinh hoạt; đồng thời cảnh báo tình trạng giả mạo nhân viên để thu tiền trái quy định.
Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh nhân viên của đơn vị để thu thêm tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của các hộ dân, hộ kinh doanh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và công tác quản lý thu phí trên địa bàn.
Để tránh bị lợi dụng, đơn vị công khai danh sách 3 nhân viên được phân công thu phí gồm các bà: Trần Thị Hiệp, Lê Thị Thuần và Huỳnh Thị Mai. Mức thu được thực hiện theo Quyết định 60/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng và các quy định hiện hành liên quan.
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đinh Văn Lâm Hà lưu ý người dân chỉ nộp phí cho nhân viên có tên trong danh sách, yêu cầu thu đúng mức và cung cấp chứng từ theo quy định; không nộp thêm các khoản ngoài mức thu đã thông báo. Đồng thời, chủ động cảnh giác, thông tin cho địa phương khi phát hiện hành vi giả mạo, thu tiền trái quy định.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-dinh-van-lam-ha-canh-bao-tinh-trang-gia-mao-nhan-vien-thu-phi-dich-vu-rac-thai-476085.html