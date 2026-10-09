Xã Định Thành: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 9 tháng đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Bình Tân (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) dự hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm của Đảng uỷ xã Định Thành.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội xã Định Thành phát triển tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản đạt hơn 22.460 tấn (gần 90% kế hoạch); có 257 hộ nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn theo tiêu chuẩn ASC với diện tích 617,5 ha, đạt trên 123% chỉ tiêu; thành lập mới 15 doanh nghiệp, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100,6%. Xã đã phối hợp lắp đặt 4 bồn composite làm điểm cấp nước công cộng cho các khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Định Thành, báo cáo kết quả thực hiện công tác 9 tháng năm 2026.

Từ nay đến cuối năm, xã Định Thành sẽ tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp các tuyến lộ đất đen thành đường bê tông liên ấp; hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; duy trì nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp người dân tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; huy động các nguồn lực trang bị thêm vật tư, thiết bị cho trạm y tế.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Bình Tân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Bình Tân đề nghị xã tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, chủ động hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, địa phương cần tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư và xã hội hoá để hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Danh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Định Thành, tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Thanh Danh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Định Thành, đề nghị Thường trực Đảng uỷ và UBND xã rà soát kỹ các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026 để cụ thể hoá nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt chi bộ, kiện toàn ban chi uỷ các chi bộ trực thuộc và chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND chuyên đề và cuối năm./.