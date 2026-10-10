Xã Định Tân tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Đại diện lãnh đạo xã phát biểu tại buổi lễ.

Hội Doanh nghiệp xã Định Tân hiện có 26 doanh nghiệp hội viên. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn xã không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước, mà còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và các phong trào tại địa phương.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, đại diện lãnh đạo xã đánh giá cao sự phát triển và những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân góp phần thúc đẩy phát triển về mọi mặt của địa phương. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số mạnh mẽ để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, thương mại điện tử và mạng xã hội, nhằm mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.

Cấp ủy, chính quyền xã cam kết tiếp tục lắng nghe, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động, an toàn sản xuất; tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Định Tân trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Định Tân đã trao giấy khen cho các tập thể doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương; đồng thời tặng quà doanh nghiệp có nhiều đóng góp, đồng hành cùng xã.