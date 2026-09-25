Xã Định Tân khẩn trương khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Các lực lượng dọn vệ sinh, thoát nước ùn ứ.

Các lực lượng đã tập trung khơi thông dòng chảy tuyến mương tiêu thuộc địa phận thôn Yên Hoành và thôn Vệ Thôn nhằm bảo đảm dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước phục vụ sản xuất, đồng thời giải phóng những khu tập kết rác không đúng nơi quy định.

Lực lượng dân quân xuống đồng giúp nông dân chắm dặm lại cây trồng vụ Đông bị ảnh hưởng mưa lũ.

Cùng với tăng cường công tác vệ sinh môi trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng xuống đồng hỗ trợ bà con nông dân chăm sóc, bổ sung cây trồng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn vừa qua.