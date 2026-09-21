Xã Định Hóa khởi công xây nhà cho 3 hộ khó khăn

Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-2027), do Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện.

Các đại biểu trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà cho 3 hộ khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, xã Định Hóa đã rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở trên địa bàn. Theo đó, trong 44 hộ đăng ký, 23 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ; 21 hộ chưa đủ điều kiện, chủ yếu do chưa bảo đảm yêu cầu về đất ở hợp pháp. Đến nay, 12 hộ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở; một số hộ khác đang thi công.

Lễ khởi công lần này dành cho 3 hộ còn lại trong danh sách ở 2 xóm Bảo Linh và Phúc Sinh, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng. Xã Định Hóa đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời phát huy sự tham gia đóng góp của gia đình và cộng đồng dân cư.

Các đại biểu khởi công xây nhà cho 3 hộ khó khăn.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo xã cam kết tiếp tục đồng hành cùng các gia đình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc việc xây dựng bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

Có ngôi nhà mới là nền tảng để các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.