Theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, từ ngày 24 đến 30-11, công ty tiến hành điều tiết nước hồ Suối Dầu với lưu lượng xả tối đa 30m3/s.

Xả điều tiết nước hồ Suối Dầu.

Theo đó, nhằm bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ngập lụt vùng hạ du, đồng thời duy trì mực nước hồ Suối Dầu và tạo dung tích phòng lũ theo quy định, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo đến các địa phương, đơn vị về kế hoạch vận hành điều tiết hồ Suối Dầu.

Cụ thể, công ty bắt đầu vận hành điều tiết hồ từ 7 giờ ngày 24-11 và dự kiến kết thúc lúc 11 giờ ngày 30-11. Lưu lượng xả điều tiết từ 5 đến 30m³/s. Công ty thực hiện xả với lưu lượng nhỏ, sau đó tăng dần; xả với lưu lượng lớn vào ban ngày và giảm dần vào ban đêm (từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau).

Trong quá trình điều tiết, nếu lượng mưa trên lưu vực và lưu lượng nước đến hồ tăng so với dự kiến, công ty sẽ thông báo điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt khu vực hạ du.

Việc điều tiết nước hồ Suối Dầu, kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường, có thể làm dâng mực nước, gây ngập cục bộ tạm thời tại một số khu vực trũng thấp ven sông Suối Dầu thuộc các xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh; khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng vùng hạ du hồ Suối Dầu, công ty đề nghị UBND các xã, phường và đơn vị liên quan kịp thời thông báo cho người dân trong khu vực biết để chủ động ứng phó.