Xã Diên Thọ và Trường Sĩ quan Thông tin giao lưu văn hóa, thể thao

Ngày 8-10, UBND xã Diên Thọ phối hợp với Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Thắm tình quân dân”.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Thông tin cùng cán bộ, Nhân dân xã Diên Thọ đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ xã, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, hai đơn vị tổ chức giao lưu bóng chuyền, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Tiết mục ca nhạc của 2 đơn vị được biễu diễn tại chương trình.

Hai đơn vị tổ chức giao lưu bóng chuyền.

Đại diện 2 đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách.

Dịp này, 2 đơn vị trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân trên địa bàn.