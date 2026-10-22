Xã Diên Thọ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Ngày 22 và 23-10, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Diên Thọ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh (Hải Phòng) cùng các trưởng thôn tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn xã.

Các đơn vị tiến hành thu gom tại những bể chứa đặt ở các cánh đồng sản xuất lúa trên địa bàn xã. Khối lượng bao bì dự kiến thu gom khoảng 300 - 400kg. Toàn bộ lượng chất thải sau thu gom được bàn giao cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh xử lý theo quy định.

Các lực lượng thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Hoạt động trên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải nông nghiệp, hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Qua đó, địa phương khuyến khích người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom và bỏ bao bì sau sử dụng đúng nơi quy định, chung tay bảo vệ môi trường nông thôn.