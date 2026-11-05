Xã Diên Thọ tập huấn xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Ngày 5-11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND xã Diên Thọ tổ chức tập huấn chuyên đề “Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và hướng dẫn giám sát dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi” cho 24 doanh nghiệp, trang trại và chủ cơ sở chăn nuôi, người trực tiếp tham gia chăn nuôi trên địa bàn xã.

Các chủ cơ sở chăn nuôi được tập huấn những nội dung về xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn quy trình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, phương pháp giám sát dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi; các biện pháp duy trì điều kiện vệ sinh, an toàn sinh học đối với những cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Các học viên cũng trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cho các chủ cơ sở, người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; chủ động phát hiện, giám sát và kiểm soát dịch bệnh từ sớm, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, phát triển chăn nuôi bền vững và bảo đảm an toàn thực phẩm.