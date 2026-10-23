Xã Diên Thọ tập huấn về thương mại điện tử cho người dân

Ngày 23-10, UBND xã Diên Thọ phối hợp với Công ty TNHH KH Event (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử năm 2026. Tham dự có hơn 70 cán bộ các phòng, ban chuyên môn, trưởng thôn, chủ hộ kinh doanh, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các học viên được cập nhật các kiến thức nâng cao kỹ năng quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu trên các nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh trực tuyến. Đồng thời, được hướng dẫn thực hiện 2 kỹ năng: “Livestream và xây dựng thương hiệu bằng video”, “Ứng dụng công nghệ AI trong bán hàng trực tuyến”.

Các học viên được hướng dẫn ứng dụng AI trong kinh doanh.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn xã từng bước thích ứng với xu hướng phát triển của thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tại địa phương.