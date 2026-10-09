Xã Diên Thọ tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Ngày 9-10, UBND xã Diên Thọ tổ chức tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho cán bộ, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, trưởng thôn và người dân trên địa bàn xã.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên hướng dẫn cách nhận biết, phân loại chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình ảnh minh họa và các tình huống thực tế. Người dân được hướng dẫn phân biệt, phân loại những loại rác thải thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày như chai nhựa, giấy báo, vỏ trái cây, pin đã qua sử dụng và các loại chất thải khác.

Đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, từng bước hình thành thói quen phân loại rác ngay tại hộ gia đình, giảm lượng chất thải phải xử lý và nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.