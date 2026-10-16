Xã Diên Thọ tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng, chống tội phạm gần 100 người

Ngày 16-10, xã Diên Thọ phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm cho gần 100 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dân quân tự vệ; đoàn viên, thanh niên và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Nội dung tập huấn tập trung vào Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và Nghị định số 162, ngày 29-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại địa phương.

Hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vai trò nòng cốt của các lực lượng ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội.

Dịp này, ban tổ chức trao quà cho 10 học sinh trên địa bàn xã có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.