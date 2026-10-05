Xã Diên Thọ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngày 5-10, tại Trường THCS Nguyễn Huệ, UBND xã Diên Thọ tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn, bảo mật trên môi trường mạng; phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng nhận diện các nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả.

Tại lễ phát động, các đại biểu và học sinh được phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn, bảo mật trên môi trường mạng.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về vai trò của học tập suốt đời; gắn học tập với thực hành, góp phần thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Trong thời gian diễn ra tuần lễ, xã Diên Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID. Các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng và các thôn được khuyến khích tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Thông qua lễ phát động, xã Diên Thọ hướng đến lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời; từng bước xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao khả năng thích ứng của người dân trong thời đại công nghệ.