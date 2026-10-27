Xã Diên Lâm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với 3 phạm nhân trốn trại

Ngày 27-10, Phòng Văn hóa - xã hội xã Diên Lâm có công văn khẩn đề nghị Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã liên tục phát thông báo khẩn cấp trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở về việc truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 để toàn thể Nhân dân biết và phòng ngừa. Thời gian thực hiện kể từ ngày 27-10 đến hết ngày 30-10.

Công văn khẩn của Phòng Văn hóa - xã hội xã Diên Lâm.

Chân dung 3 đối tượng trốn trại đang bị lực lượng Công an truy bắt.

Nội dung thông báo yêu cầu người dân tuyệt đối không đi lên khu vực vùng núi và không vào địa bàn quản lý của Trại giam A2; chủ động khóa cửa nhà cẩn thận, quản lý tài sản và phương tiện đi lại; tuyệt đối không tiếp tay, cho trú ẩn hoặc hỗ trợ các phạm nhân lẩn trốn.

Khi phát hiện người lạ mặt có dấu hiệu nghi vấn hoặc nắm được thông tin liên quan, người dân cần báo ngay cho Công an xã Diên Lâm hoặc Trại giam A2 để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Trước đó, chiều 21-10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội "giết người"; Lê Văn Cường (đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy" đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22-10, Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "trốn khỏi nơi giam", đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên.

Sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt được đối tượng Lê Văn Cường.