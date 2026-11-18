Ngày 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc tổ chức hội thi gian hàng bánh truyền thống với chủ đề “Hương vị quê hương” và hội thi văn nghệ với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Lãnh đạo xã Diên Lạc trao bảng trượng trưng kinh phí sửa chữa nhà cho hộ có hoàn cành khó khăn.

Lãnh đạo uỷ ban MTTQ Việt Nam xã trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Gian hàng bánh ít truyền thống của thôn Trường Lạc tại hội thi gian hàng bánh truyền thống

Các hội thi có sự tham gia của 10 Ban Công tác Mặt trận thôn trên địa bàn xã. Ở hội thi gian hàng bánh truyền thống, mỗi thôn chuẩn bị một không gian trưng bày các loại bánh dân gian, bánh truyền thống và đặc sản địa phương như: Bánh ít, bánh đúc, bánh xèo... Các đội trực tiếp chế biến bánh, giới thiệu nguyên liệu, cách làm và ý nghĩa của từng sản phẩm. Bên cạnh đó, các gian hàng còn trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu, hình ảnh sắc phong và di tích lịch sử gắn với đời sống văn hóa địa phương.

Hội thi văn nghệ có sự tham gia của 2 cụm liên quân với 8 tiết mục hát, múa. Cụm 1 gồm các thôn: Phú Khánh Hạ, Phú Khánh Thượng, Trường Thạnh, Trường Lạc và Thanh Minh 3; cụm 2 gồm các thôn: Bình Khánh, Thanh Minh 1, Thanh Minh 2, Lạc Lợi và Quang Thạnh. Các cụm trình diễn những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống MTTQ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục của cụm 1 tại hội thi văn nghệ.

Kết thúc hội thi gian hàng bánh truyền thống, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội. Ở hội thi văn nghệ, Ban tổ chức trao 1 giải tiết mục xuất sắc nhất, 2 giải dàn dựng công phu và 5 giải tiết mục quần chúng.

Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc trao 20 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thu (hộ nghèo ở thôn Trường Lạc) sửa chữa nhà ở đã xuống cấp. Đồng thời, trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa cho 10 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã.