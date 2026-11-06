Sáng 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trường Thạnh. Hoạt động nhằm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Tham dự ngày hội có bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc, cùng đông đảo Nhân dân thôn Trường Thạnh.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam. Thôn Trường Thạnh hiện có 566 hộ với 2.016 nhân khẩu, hơn 80% là hộ Công giáo. Năm 2026, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,97%. Xã cũng thực hiện các mô hình tuyến đường hoa, camera giám sát; công tác an sinh được quan tâm.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, bà Phan Thị Ngân Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Diên Lạc và thôn Trường Thạnh đạt được; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Diên Lạc cần tăng cường đối thoại, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; Ban Công tác Mặt trận thôn Trường Thạnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo xã Diên Lạc trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn.

Lãnh đạo xã Diên Lạc trao các phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện hộ dân trong thôn Trường Thạnh ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Dịp này, thôn Trường Thạnh phát động phong trào thi đua năm 2027 và tổ chức ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn; thôn Trường Thạnh trao 10 suất quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn.