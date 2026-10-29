Xã Diên Lạc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Chiều 29-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc tổ chức lễ phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, toàn thể Nhân dân trong và ngoài xã tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

Lãnh đạo xã Diên Lạc ủng hộ tại lễ phát động.

Hiện nay, trên địa bàn xã còn 10 hộ nghèo, 47 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ. Sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân vào Quỹ “Vì người nghèo” giúp địa phương có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 343 triệu đồng.

Các cá nhân, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại lễ phát động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lạc tiếp nhận tiền ủng hộ và trao thư ghi nhận tấm lòng vàng cho doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 10 suất quà (kinh phí từ 3 đến 5 triệu đồng/suất) cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 48 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Diên Lạc tặng quà cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo.

Từ đầu năm đến nay, với nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, xã Diên Lạc đã tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kinh phí cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân với tổng kinh phí 130 triệu đồng.