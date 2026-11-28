Ngày 28-11, Công an xã Diên Khánh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho 80 chiến sĩ dân quân.

Các chiến sĩ dân quân thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Tại chương trình, các chiến sĩ được phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy tắc tham gia giao thông và các nguy cơ dẫn đến tai nạn; kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng, nhường đường, phòng tránh điểm mù và xử lý các tình huống thường gặp khi điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, các chiến sĩ được thực hiện khảo sát thông qua mã QR nhằm đánh giá nhận thức, kỹ năng lái xe; đồng thời trực tiếp thực hành các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, xử lý tình huống giao thông.

Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lực lượng dân quân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông tại địa phương.