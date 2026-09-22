Xã Diên Khánh tổ chức di chuyển 26 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung
Sáng 22-9, Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Diên Khánh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và di chuyển 26 hài cốt liệt sĩ từ phòng bảo quản tại trụ sở UBND xã về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang) để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.
Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng của xã Diên Khánh và Bộ CHQS tỉnh đã di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến Đài tưởng niệm Cầu Thành - Diên Khánh để tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương. Tham dự lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh; đại diện Bộ CHQS tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và các nhân chứng lịch sử.
Sau buổi lễ tưởng niệm, các hài cốt liệt sĩ tiếp tục được di chuyển đến bảo quản tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.
Mặc dù trời mưa rất lớn, song các lực lượng đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tổ chức buổi lễ bảo đảm chu đáo, trang nghiêm và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển hài cốt liệt sĩ.
Đây là 26 trong tổng số 39 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh) trong đợt khai quật tìm kiếm từ ngày 19-8 đến 4-9. Trước đó, vào ngày 25-8, lực lượng của xã Diên Khánh và Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức di chuyển 13 hài cốt về nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang
- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội
- Điện thoại: 0338.294.707
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202609/xa-dien-khanh-to-chuc-di-chuyen-26-hai-cot-liet-si-ve-nghia-trang-liet-si-hon-dung-6f16e2e/