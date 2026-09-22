Xã Diên Khánh tổ chức di chuyển 26 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Sáng 22-9, Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Diên Khánh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và di chuyển 26 hài cốt liệt sĩ từ phòng bảo quản tại trụ sở UBND xã về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang) để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Các cán bộ, chiến sĩ xếp hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Đài tưởng niệm.

Việc sắp xếp hài cốt liệt sĩ lên xe được tiến hành cẩn trọng.

26 hài cốt liệt sĩ được vận chuyển trên 2 xe ô tô.

Từ sáng sớm, các lực lượng chức năng của xã Diên Khánh và Bộ CHQS tỉnh đã di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến Đài tưởng niệm Cầu Thành - Diên Khánh để tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương. Tham dự lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh; đại diện Bộ CHQS tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và các nhân chứng lịch sử.

Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển từ phòng bảo quản đến Đài tưởng niệm để tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương.

Sau buổi lễ tưởng niệm, các hài cốt liệt sĩ tiếp tục được di chuyển đến bảo quản tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã Diên Khánh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các lực lượng di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Đài tưởng niệm đến Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Dù trời mưa rất lớn, công tác di chuyển hài cốt liệt sĩ vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mặc dù trời mưa rất lớn, song các lực lượng đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tổ chức buổi lễ bảo đảm chu đáo, trang nghiêm và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn thận sắp xếp hài cốt liệt sĩ tại nhà quản trang.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Đây là 26 trong tổng số 39 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh) trong đợt khai quật tìm kiếm từ ngày 19-8 đến 4-9. Trước đó, vào ngày 25-8, lực lượng của xã Diên Khánh và Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức di chuyển 13 hài cốt về nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.