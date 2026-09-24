Xã Diên Khánh tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho hơn 700 thiếu nhi

Tối 23-9, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Diên Khánh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2026 cho hơn 700 thiếu nhi trên địa bàn.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, các em được thưởng thức tiết mục múa lân cùng chương trình văn nghệ đặc sắc do các trường học, nhà thiếu nhi của xã biểu diễn. Bên cạnh đó, các em còn được giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng; tham gia hội thi lồng đèn, các trò chơi dân gian...

Ban tổ chức tặng quà Trung thu cho thiếu nhi.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao các phần quà và tổ chức phá cỗ Trung thu cho thiếu nhi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 19 triệu đồng.