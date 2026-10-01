Xã Diên Khánh phát động "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"

Sáng 1-10, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Diên Khánh tổ chức hội nghị tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1-10) và phát động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn xã cùng ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế NCT; Hội NCT xã phát động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” với các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác NCT; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho NCT, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò của NCT trong xây dựng quê hương. Đồng thời, tổ chức đợt cao điểm chăm lo NCT nhân Ngày Quốc tế NCT; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở…

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh và xã Diên Khánh tặng quà mừng thọ người cao tuổi.

Bên cạnh đó, UBND xã Diên Khánh đã công bố quyết định thành lập 3 câu lạc bộ dành cho NCT trên địa bàn xã gồm: Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phú Ân Nam 3, Câu lạc bộ Văn nghệ, Câu lạc bộ Dưỡng sinh. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, giúp NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh và xã Diên Khánh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phú Ân Nam 3.

Lãnh đạo xã Diên Khánh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn nghệ.

Lãnh đạo xã và Hội Người cao tuổi xã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Dưỡng sinh.

Dịp này, UBND xã Diên Khánh tặng quà mừng thọ đợt 2 cho 10 NCT ở độ tuổi 70 và 75; mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể đối với NCT, góp phần phát huy truyền thống kính lão, trọng thọ của dân tộc.