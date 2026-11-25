Từ ngày 25 đến 27-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Diên Khánh tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đợt này, xã Diên Khánh có 235 công dân được gọi khám, trong đó có 215 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 20 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tại các buổi khám, công dân được kiểm tra thể lực, khám chuyên khoa về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, ngoại khoa, thần kinh, da liễu; đồng thời thực hiện các xét nghiệm và kiểm tra cận lâm sàng theo quy định. Công tác khám sức khỏe được tổ chức theo quy trình, bảo đảm trật tự, khách quan trong đánh giá sức khỏe công dân.

Khám sức khỏe đối với thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; vận động thanh niên nghiêm túc chấp hành lệnh gọi khám, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.