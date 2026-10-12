Xã Diên Khánh gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 12-10, UBND xã Diên Khánh tổ chức hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo xã với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của xã trong 9 tháng năm 2026. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 104,2 tỷ đồng, bằng 115,5% kế hoạch; xã hoàn thành 100% tổng điều tra kinh tế với 452 doanh nghiệp kê khai và có 2 sản phẩm OCOP. Địa phương đã được phê duyệt các quy hoạch phân khu phủ kín địa bàn, hoàn chỉnh hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền thẩm định Đề án thành lập phường Diên Khánh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, cung cấp thông tin thị trường, bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là về giá vật tư, nguyên vật liệu và chính sách thuế.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được lãnh đạo xã và các ban, ngành trực tiếp giải đáp. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ tổng hợp, kiến nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Qua hội nghị, địa phương hướng đến xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ổn định hoạt động, mở rộng sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.