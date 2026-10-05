Xã Diên Khánh công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và công tác cán bộ

Ngày 5-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Khánh tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã công bố các nghị quyết của HĐND xã Diên Khánh về tổ chức lại Phòng Kinh tế thuộc UBND xã thành Phòng Kinh tế và Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng; thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng thuộc UBND xã Diên Khánh. Đồng thời, công bố các quyết định của UBND xã Diên Khánh đối với các chức danh lãnh đạo tại các phòng mới thành lập nêu trên và Văn phòng HĐND và UBND xã.

Thường trực Đảng ủy xã Diên Khánh trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diên Khánh về kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã trực thuộc Đảng ủy xã từ ngày 30-9-2026; thành lập 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã từ ngày 1-10-2026. Cùng với đó, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định cấp ủy, các chức danh bí thư và phó bí thư của 11 tổ chức đảng mới thành lập, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác; bảo đảm hoạt động liên tục, không để gián đoạn công việc. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung giải quyết công việc, nhất là nhiệm vụ phục vụ Nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.