Xã Diên Điền gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chiều 12-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Điền tổ chức gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo địa phương cùng gần 60 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Điền phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, xã Diên Điền có 213 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang hoạt động và 5 hợp tác xã. Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhiều doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô, nâng cao nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng lao động. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng đa dạng.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Diên Điền ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Đặng Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Điền tặng hoa chúc mừng các doanh nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia tọa đàm, trao đổi về công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Các ý kiến tập trung chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phát triển ổn định, bền vững.

M.P