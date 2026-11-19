Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: T.K

Năm học 2025 - 2026, xã Điện Bàn Tây có 12 trường công lập, gồm 3 trường mẫu giáo, 6 trường tiểu học và 3 trường THCS với 206 lớp, 6.698 trẻ, học sinh và 352 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ từng cấp học, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ, xây dựng trường học an toàn, phát triển năng khiếu và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đáng chú ý, Trường Tiểu học Cao Bá Quát (nay là Trường Tiểu học Phan Thúc Duyện) được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào tháng 6/2026.

Ở cấp THCS, có 20 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố; 1.003/2.676 học sinh đạt kết quả học tập tốt, chiếm 37,48%; tỷ lệ học sinh rèn luyện tốt đạt 96,26%.

Trong năm học 2025 - 2026, học sinh các trường trên địa bàn xã đạt 74 thành tích tại các kỳ thi, hội thi cấp thành phố; nhiều em đạt giải tại các sân chơi khoa học kỹ thuật, STEM, VioEdu, IOE, Trạng Nguyên Tiếng Việt và vẽ tranh.

Đội tuyển học sinh của xã đạt 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba tại các giải thể thao cấp thành phố, nổi bật là giải Nhất toàn đoàn môn cầu lông khối xã, phường, đặc khu.

Các trường trên địa bàn xã cũng có 2 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026; 2 trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Hai cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; cô giáo Phan Thị Thoại, giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Thành Ý được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…

Phát động phong trào thi đua năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, xã Điện Bàn Tây xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ nhà giáo trách nhiệm, đổi mới quản trị trường học, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm môi trường học đường an toàn, thân thiện.