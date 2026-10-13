Xã Điện Bàn Tây tổ chức giải bóng đá nữ

Diễn ra tại sân Phong Thử B&B, giải do Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Điện Bàn Tây tổ chức, quy tụ 12 đội bóng đại diện cho 12 chi hội phụ nữ thôn trên địa bàn. Các đội tranh tài vòng bảng, bán kết và chung kết.

Điểm nhấn của ngày thi đấu cuối cùng là trận chung kết kịch tính giữa thôn Cẩm Văn và thôn Nhị Dinh. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số với kết quả chung cuộc thôn Cẩm Văn giành chiến thắng 3-2. Bên cạnh đội đạt cúp vô địch, Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội bóng nữ thôn Nhị Dinh; thôn Nông Sơn và Kỳ Lam đồng giải Ba.

Giải nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu và đoàn kết giữa các nữ vận động viên; khuyến khích tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần. Thông qua giải, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn xã.