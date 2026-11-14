Xã Điện Bàn Tây tặng 130 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo. Ảnh: K.T

Kinh phí thực hiện chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động từ sự đóng góp của 561 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Việc trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm xã hội; tích lũy thời gian đóng để hướng tới hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.

Đây cũng là hoạt động thiết thực trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Từ ngày 10/8/2026, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị quyết số 84 của HĐND thành phố đối với các nhóm đối tượng đủ điều kiện.