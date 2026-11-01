Xã Di Linh cưỡng chế thu hồi hơn 6.300 m² đất làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Khu vực xã Di Linh tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất phục vụ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. (Ảnh: Anh Khoa)

Ngày 1/11, Chủ tịch UBND xã Di Linh Trần Nhật Thi xác nhận, địa phương vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 4 hộ dân để phục vụ dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn qua địa bàn.

Ông Trần Đình Đức, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất, trực tiếp chủ trì. Tham gia có đại diện các cơ quan chuyên môn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức, đoàn thể và lực lượng chức năng.

Tổng diện tích đất cưỡng chế thu hồi là 6.312,9 m², thuộc địa bàn các xã Liên Đầm và Tân Châu cũ, nay là xã Di Linh. Các thửa đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án cao tốc.

Thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Việc cưỡng chế được triển khai trên cơ sở các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế và phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại thời điểm thực hiện, cả 4 hộ dân đều không có mặt. Ban Cưỡng chế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời ghi nhận và lập hồ sơ toàn bộ quá trình cưỡng chế.

Việc thu hồi đất nhằm giải quyết phần mặt bằng còn vướng, tạo điều kiện triển khai thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương qua địa bàn xã Di Linh.

Lãnh đạo UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế khu vực dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài hơn 73 km, đi qua địa bàn 10 đơn vị hành chính cấp xã của Lâm Đồng. Dự án cần thu hồi hơn 623 ha đất của hơn 2.500 trường hợp. Riêng tại xã Di Linh, dự án có chiều dài hơn 12,6 km, cần thu hồi gần 129 ha đất của gần 500 hộ dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Di Linh Trần Nhật Thi, sau khi cưỡng chế 4 trường hợp trên, xã đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn đi qua địa bàn.

Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 18.945 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý III/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.