Xã Đề Gi tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ

Chương trình kết hợp giữa trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành trực quan, tập trung rèn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kỹ thuật bơi cứu người bị nạn.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đề Gi hướng dẫn chuẩn bị vật chất, phương tiện, quân tư trang phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: ĐVCC

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt tổng quan về đặc điểm thiên tai trên địa bàn và các hoạt động phòng ngừa cốt lõi; giúp lực lượng ở cơ sở nâng cao nhận thức, đề cao tính chủ động trong khâu chuẩn bị và ứng phó từ sớm.

Bên cạnh đó, lực lượng tham gia cũng được trang bị các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cơ bản và hướng dẫn cách chuẩn bị vật chất, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác cứu hộ.

Thực hành phối hợp sử dụng phao, dây cứu sinh hỗ trợ người bị nạn giả định tại hồ Hố Xoài. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành diễn ra tại hồ Hố Xoài với tình huống giả định cứu người bị nạn dưới nước.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng, học viên được luyện tập thuần thục kỹ thuật bơi cứu sinh, cách tiếp cận nạn nhân bằng phao và áo phao. Trên bờ, lực lượng cứu hộ phối hợp nhịp nhàng giữ dây, kéo và đưa nạn nhân đến khu vực an toàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Đề Gi hướng dẫn thực hành sơ cứu, cấp cứu ban đầu trong tình huống giả định. Ảnh: ĐVCC

Việc luyện tập sát thực tế giúp học viên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.