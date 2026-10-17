Xã đầu tiên được lựa chọn triển khai mô hình hành chính công lưu động tại Vĩnh Long

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện tham quan, tìm hiểu dịch vụ hành chính công xã Tiểu Cần. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 17/10, tại xã Tiểu Cần, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy Thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp,” kết hợp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngay ở cơ sở.

Đây là xã đầu tiên trong tổng số 124 xã, phường của tỉnh được lựa chọn triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa các cơ quan cấp tỉnh về xã phối hợp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương.

Theo Ban tổ chức, chương trình có 5 đơn vị tham gia tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiểu Cần, Bảo hiểm xã hội khu vực Cầu Kè, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 13 và Công an xã Tiểu Cần. Các lĩnh vực hỗ trợ gồm: Tư pháp, hộ tịch, đất đai, nông nghiệp và môi trường, bảo hiểm xã hội, lao động, việc làm cùng một số thủ tục liên quan khác.

Đáng chú ý, tại chương trình có 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 26 thủ tục hành chính cấp xã được bố trí tiếp nhận, trả kết quả ngay trong ngày. Các thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực như, văn thư, lưu trữ, việc làm, hộ tịch, chứng thực, thủy sản, nông nghiệp, thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thương mại và đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực 13 cũng hỗ trợ thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đối với những thủ tục cần thời gian xử lý theo quy định, các đơn vị hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết vào ngày làm việc tiếp theo, trả kết quả theo thời hạn quy định.

Cùng với hoạt động tiếp nhận hồ sơ, ba doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel và MobiFone Vĩnh Long tham gia hướng dẫn người dân đăng nhập, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Người dân còn được hướng dẫn tích hợp các thông tin, giấy tờ thiết yếu trên ứng dụng VNeID, cài đặt chữ ký số cá nhân miễn phí để thực hiện thủ tục hành chính và tìm hiểu các chính sách miễn phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cũng hướng đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp, với nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp trực tuyến, triển khai mô hình Chợ 4.0, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tiểu thương livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, quảng bá và đưa sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương lên sàn trực tuyến, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ hay đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thực chất trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thực hiện thủ tục thuận tiện và được phục vụ ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng làm thước đo chất lượng phục vụ; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo phương châm “cầm tay chỉ việc,” chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào Khmer và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện cũng đề nghị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện, nghiên cứu nhân rộng mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại các ấp, đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn; đồng thời quan tâm hỗ trợ trực tiếp những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò phối hợp, kịp thời ghi nhận vướng mắc từ thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp.

Thực tế tại chương trình cho thấy, bên cạnh nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nhiều người dân còn cần được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, nhất là trường hợp lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ hoặc chưa thông thạo tiếng Việt.

Bà Bùi Thị Nguyệt, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 13 cho biết, trong buổi sáng, đơn vị đã hướng dẫn nhiều lượt người dân, tiếp nhận khoảng 5-6 hồ sơ, số người đến tìm hiểu, tư vấn về thủ tục đất đai khá đông.

Việc bố trí cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giúp người dân thuận tiện hơn khi cần giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đồng thời được hướng dẫn kết nối với cơ quan có thẩm quyền đối với những nội dung vượt phạm vi tiếp nhận tại chỗ.

Theo bà Nguyệt, tại địa bàn Tiểu Cần, một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào Khmer còn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trên môi trường số. Vì vậy, cán bộ chủ yếu hướng dẫn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; đồng thời bố trí người thông thạo tiếng Khmer để hỗ trợ, giúp người dân hiểu rõ quy trình và hoàn thiện hồ sơ.

Qua tiếp xúc, cán bộ ghi nhận một số vướng mắc liên quan đến thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất. Một số trường hợp không có đầy đủ giấy tờ hộ tịch như, giấy khai sinh, giấy khai tử hoặc giấy chứng nhận kết hôn của các thành viên trong gia đình nên gặp khó khăn khi hoàn thiện hồ sơ công chứng. Những vấn đề này được ghi nhận để trao đổi với cơ quan tư pháp, nghiên cứu hướng tháo gỡ theo quy định, giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Bà Thạch Thị Huệ (sinh năm 1960, dân tộc Khmer, ngụ ấp Phú Cần, xã Tiểu Cần) đến làm thủ tục khai tử cho con trai là một ví dụ. Do hạn chế về tiếng Việt, ban đầu bà còn bỡ ngỡ khi thực hiện thủ tục. Được cán bộ hướng dẫn bằng tiếng Khmer, bà nhanh chóng hoàn thành hồ sơ. Sự hỗ trợ trực tiếp bằng ngôn ngữ phù hợp giúp người dân giảm bớt khó khăn, nhất là đối với những người chưa có nhiều điều kiện tiếp cận các dịch vụ hành chính trên môi trường số.

Thông qua chương trình “Ngày thứ Bảy Thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp,” tỉnh Vĩnh Long hướng đến thúc đẩy người dân chủ động tiếp cận các tiện ích số, nâng cao kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đồng thời tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ ngày càng hiệu quả./.