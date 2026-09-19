Xã đầu tiên của TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe người dân

Thông tin trên được Sở Y tế TP.HCM cho biết ngày 19/9.

Đến nay, xã đảo Thạnh An đã hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho toàn bộ người dân trên địa bàn, với 2.950/2.950 người được khám. Đây cũng là địa phương đầu tiên của TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe toàn dân.

Kết quả này có sự phối hợp của chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã và các bệnh viện tuyến thành phố, trong đó Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đóng vai trò tổ chức, điều phối hoạt động khám sức khỏe cho người dân xã đảo.

Xã đảo Thạnh An trở thành địa phương đầu tiên của TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho toàn bộ người dân.

Để hoàn thành mục tiêu, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trạm Y tế và chính quyền địa phương rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức các đợt khám và huy động nhân lực chuyên môn từ nhiều bệnh viện của Thành phố.

Cùng với Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan đã cử nhân lực tham gia khám, sàng lọc theo từng nhóm đối tượng.

Đối với những người chưa tham gia các đợt khám tập trung, lực lượng y tế tiếp tục rà soát và tổ chức khám bổ sung. Người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế khả năng đi lại được bố trí khám tại nhà.

Với cách làm chủ động, bám sát từng nhóm dân cư, đến ngày 19/9, toàn bộ 2.950 người dân trên xã đảo đã được khám sức khỏe, sàng lọc, đưa Thạnh An trở thành xã đầu tiên của TP.HCM hoàn thành mục tiêu 100%.

Hơn 3.400 người ở xã đảo Thạnh An được khám sức khỏe miễn phí.

Sau khi hoàn tất khám sức khỏe, các kết quả được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây là cơ sở để Trạm Y tế xã tiếp tục theo dõi, quản lý người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh mạn tính và kết nối với các bệnh viện khi người dân cần khám, điều trị chuyên sâu.

Theo ngành y tế, việc hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ người dân không chỉ mang ý nghĩa về tỷ lệ bao phủ mà còn tạo nền tảng cho công tác quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Mô hình triển khai tại Thạnh An cũng cho thấy vai trò đồng hành của bệnh viện với y tế cơ sở. Thay vì chỉ tiếp nhận người bệnh khi đến cơ sở y tế, đội ngũ chuyên môn được huy động đến tận địa bàn, phối hợp với Trạm Y tế trong khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe người dân.

Từ kết quả tại xã đảo Thạnh An, cách làm theo hướng bệnh viện đồng hành cùng trạm y tế, y tế cơ sở gắn với cộng đồng tiếp tục được khẳng định, góp phần đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn.