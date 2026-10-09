Xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân

Tham dự hội nghị có đồng chí Nông Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đại diện các cơ sở y tế tuyến tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Nguyễn Huệ tặng hoa tri ân các đơn vị y tế hỗ trợ địa phương hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Nguyễn Huệ công bố hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, xã Nguyễn Huệ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp với ngành y tế triển khai khám sức khỏe bằng nhiều hình thức linh hoạt. Các đợt khám được tổ chức tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, trạm y tế, các điểm y tế và khám lưu động tại thôn, tại nhà; đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh và những trường hợp không thể tự đến cơ sở y tế.

Đến nay, toàn xã có 9.035 người được khám, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026. Qua khám sức khỏe, người dân được tư vấn, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý và hướng dẫn theo dõi, điều trị, đồng thời, từng bước cập nhật, hoàn thiện dữ liệu sức khỏe phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong ghi nhận sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ sở y tế và sự đồng thuận của nhân dân xã Nguyễn Huệ. Đề nghị xã tiếp tục duy trì kết quả, tăng cường quản lý, theo dõi sức khỏe người dân sau khám, nhất là các trường hợp mắc bệnh mạn tính; phát huy kinh nghiệm triển khai tại xã Nguyễn Huệ để nhân rộng tại các địa phương khác.

Nhân dịp này, xã tri ân các đơn vị y tế hỗ trợ địa phương hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026.