Xã đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Ngày 19/9, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, xã Thạnh An đã trở thành địa phương đầu tiên của Thành phố hoàn thành khám sức khỏe, sàng lọc cho 2.950 người dân đang sinh sống trên địa bàn.

Ngay từ khi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát động Chương trình Khám sức khỏe toàn dân, Bệnh viện Từ Dũ-Cơ sở 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trạm Y tế và chính quyền địa phương rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức các đợt khám và huy động sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện Thành phố.

Cùng với Bệnh viện Từ Dũ, các bệnh viện như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan đã cử nhân lực, phối hợp khám, sàng lọc theo từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh tổ chức các đợt khám sức khỏe tập trung, các đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, mời khám bổ sung. Những đối tượng như người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế đi lại được tổ chức khám tại nhà.

Nhờ cách làm “đi đến từng người dân," đến ngày 19/9, 2.950/2.950 người dân Thạnh An đã được khám sức khỏe, sàng lọc, đưa Thạnh An trở thành xã đầu tiên của Thành phố hoàn thành mục tiêu 100%.

Toàn bộ dữ liệu, thông tin sức khỏe của người dân Thạnh An cũng được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để Trạm Y tế tiếp tục quản lý người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh mạn tính và kết nối bệnh viện đối với những trường hợp cần khám, điều trị chuyên sâu.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, kết quả tại Thạnh An cho thấy rõ trách nhiệm đồng hành của bệnh viện với y tế cơ sở, bệnh viện không chỉ chờ người bệnh đến khám mà chủ động đưa nhân lực, chuyên môn đến tận địa bàn, cùng trạm y tế chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân.

Tính đến giữa tháng 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khám sức khỏe cho hơn 4,5 triệu người dân, đạt tỷ lệ 35% dân số toàn Thành phố. Bên cạnh xã Thạnh An, một số địa phương cũng đang tăng tốc để về đích sớm như phường Phước Thắng, xã An Nhơn Tây, xã Vĩnh Lộc, phường Long Phước, xã An Thới Đông…/.