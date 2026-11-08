Xã Đất Mới hỗ trợ phương tiện thuỷ công tác cho 2 ấp vùng xa

Lãnh đạo xã Đất Mới chứng kiến buổi bàn giao có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phương Đông và Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Chí Hiếu.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đất Mới Nguyễn Phương Đông

(giữa) trực tiếp chỉ đạo ban nhân dân 2 ấp quản lý, sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt phương tiện vỏ, máy vừa được tiếp nhận.

Theo thông tin từ địa phương, mỗi bộ phương tiện gồm 1 vỏ composite dài 5,9 m và 1 máy chạy, tổng giá trị trên 10 triệu đồng/bộ.

Toàn bộ kinh phí trên 20 triệu đồng do Đảng uỷ, UBND xã Đất Mới vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.

Tại buổi bàn giao, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phương Đông đề nghị ban nhân dân 2 ấp Cồn Cát và Nà Chim quản lý, sử dụng, bảo quản tốt phương tiện, phục vụ cho hoạt động của ấp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động và chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Phương tiện vỏ, máy dùng phục vụ hoạt động của ấp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động và chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Xã Đất Mới là địa bàn rộng với 14 ấp sau sắp xếp, trong đó một số khu vực vùng xa, giáp biển, hệ thống lộ giao thông nông thôn chưa hoàn thiện, việc di chuyển chủ yếu phụ thuộc vào đường thuỷ.

Việc trang bị phương tiện thuỷ cho các ấp thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong huy động nguồn lực xã hội hoá, từng bước tháo gỡ khó khăn về điều kiện đi lại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân./.