Xã đảo Thạnh An, TP.HCM có trạm xăng nổi đầu tiên vào năm 2027

Tại buổi họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề Kinh tế - Xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 15/10, đại diện Sở Công thương TP đã chia sẻ thông tin về cửa hàng xăng dầu đầu tiên của xã đảo Thạnh An.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ thông tin về trạm xăng nổi đầu tiên của xã đảo Thạnh An. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM, cho biết xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ) sẽ có cửa hàng xăng dầu đầu tiên, được xây dựng theo mô hình trạm xăng nổi.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, cao gấp gần 7 lần so với chi phí xây dựng một cửa hàng xăng dầu trên đất liền (khoảng 3 tỷ đồng).

Theo ông Hiếu, trạm xăng đầu tiên tại xã đảo Thạnh An được xem xét đầu tư chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh, bởi lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn còn thấp, khó bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Kết quả khảo sát cho thấy, xã Thạnh An có diện tích nhỏ, số lượng xe máy ít. Người dân chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ để di chuyển từ phía Đông sang phía Tây hoặc từ phía Nam sang phía Bắc của xã. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại đây chưa đến 1.000 lít/ngày.

Trong khi đó, nếu đầu tư cửa hàng xăng dầu tại khu vực trung tâm TP.HCM, doanh nghiệp thường phải bán khoảng 50.000 lít xăng dầu/tháng mới có thể hòa vốn. Với mức tiêu thụ xăng dầu tại Thạnh An thì doanh nghiệp sẽ khó hòa vốn.

Xã đảo Thạnh An, TP.HCM sẽ có trạm xăng nổi đầu tiên vào năm 2027. (Ảnh: B.L)

Ngoài vấn đề chi phí đầu tư tại đảo cao hơn trên đất liền, mặt bằng cũng là vấn đề khó khăn vì quỹ đất giới hạn.

Phương án bố trí cửa hàng xăng dầu gần cầu cảng đã từng được cơ quan chức năng và doanh nghiệp tính đến. Tuy nhiên, việc này phải bảo đảm quy chuẩn của Bộ Công thương về khoảng cách an toàn. Cụ thể, cửa hàng xăng dầu phải cách khu vực tập kết hàng hóa, nơi hành khách lên xuống ít nhất 70 mét. Đây là một trong những điều kiện khiến việc lựa chọn vị trí xây dựng không còn đơn giản.

Sau nhiều lần khảo sát, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro, doanh nghiệp có vốn Nhà nước) lựa chọn phương án đầu tư trạm xăng nổi gần mép nước, tạo thuận lợi cho sà lan vận chuyển xăng dầu tiếp cận và tiếp nhiên liệu. Dự kiến, trạm xăng đầu tiên tại xã đảo Thạnh An sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2027.

Bên cạnh việc đầu tư trạm xăng nổi, TP.HCM cũng chọn xã đảo Thạnh An làm địa bàn thúc đẩy giao thông xanh, khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phương tiện chạy bằng xăng, dầu. Hiện xã đảo này đã được kết nối với lưới điện quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện.