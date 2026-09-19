Xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân

Các bác sĩ khám bệnh cho người dân xã đạo Thạch An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả này là sự nỗ lực của chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã và đặc biệt là vai trò của Bệnh viện Từ Dũ - Cơ sở 2 trong tổ chức, điều phối hoạt động khám sức khỏe cho toàn bộ 2.950 người dân trên xã đảo.

Để hoàn thành mục tiêu, Bệnh viện Từ Dũ - Cơ sở 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trạm Y tế và chính quyền địa phương rà soát từng nhóm dân cư, tổ chức các đợt khám và huy động sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện Thành phố.

Cùng với Bệnh viện Từ Dũ, các bệnh viện như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt và các đơn vị liên quan đã cử nhân lực, phối hợp khám, sàng lọc theo từng nhóm đối tượng.

Những người chưa tham gia các đợt khám tập trung được tiếp tục rà soát, mời khám bổ sung; người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế đi lại được tổ chức khám tại nhà.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ cách làm "đi đến từng người dân", đến ngày 19/9 đã có 2.950/2.950 người dân Thạnh An đã được khám sức khỏe, sàng lọc, đưa Thạnh An trở thành xã đầu tiên của Thành phố hoàn thành mục tiêu 100%.

Điều quan trọng là công việc không dừng lại sau khi hoàn thành khám sức khỏe. Kết quả khám được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử để Trạm Y tế tiếp tục quản lý người có yếu tố nguy cơ, người mắc bệnh mạn tính và kết nối bệnh viện đối với những trường hợp cần khám, điều trị chuyên sâu.

Có thể nói, kết quả tại xã đảo Thạnh An cho thấy rõ trách nhiệm đồng hành của bệnh viện với y tế cơ sở: bệnh viện không chỉ chờ người bệnh đến khám mà chủ động đưa nhân lực, chuyên môn đến tận địa bàn, cùng trạm y tế chăm sóc và quản lý sức khỏe người dân.

Từ xã đảo Thạnh An, một cách làm đang được khẳng định: bệnh viện đồng hành với trạm y tế, trạm y tế gắn với cộng đồng và cùng chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân tính đến ngày 6/9/2026 đã có hơn 4 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc ghi nhận dữ liệu, tương đương 31% dân số. Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Dashboard quản lý khám sức khỏe theo thời gian thực cũng đã được đưa vào hoạt động.