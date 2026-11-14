Xã đảo Minh Châu khai trương Khu cắm trại cộng đồng

Nằm giữa không gian bãi bồi rộng mở bên dòng sông Hồng, Khu cắm trại cộng đồng Bãi Vu Vơ mang đến diện mạo mới cho vùng đất xã đảo. Các dãy lều dã ngoại được bài trí hài hòa với thảm cỏ xanh và cảnh quan tự nhiên, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, nghỉ ngơi và chụp ảnh lưu niệm phục vụ cộng đồng.

Ra mắt khu cắm trại cộng đồng giai đoạn 1 tại Bãi Vu Vơ, thôn Chu Chàng. Ảnh: PV

Đến với khu cắm trại, người dân và du khách không chỉ hòa mình vào không khí trong lành ven sông mà còn trực tiếp trải nghiệm đời sống nông thôn. Các hoạt động tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp, trang trại chăn nuôi và tìm hiểu những sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương được kết nối đồng bộ trong hành trình tham quan.

Hệ thống lều trại dã ngoại được bố trí hài hòa giữa không gian bãi bồi. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn khẳng định, địa phương sở hữu vị trí địa lý đặc thù của một xã đảo với không gian sinh thái trong lành và bản sắc cộng đồng riêng biệt. Việc hình thành Khu cắm trại cộng đồng không đơn thuần là xây dựng điểm vui chơi giải trí, mà là bước đi cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tạo dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Minh Châu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Châu Bùi Thái Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Thông qua hoạt động du lịch, chính quyền địa phương kỳ vọng tạo thêm việc làm tại chỗ, mở rộng các loại hình dịch vụ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong mô hình này, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của quê hương.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch bài bản để phát triển mô hình thành Làng Camping có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan xanh, sạch, đẹp cùng hệ thống dịch vụ phong phú. Địa phương dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện cắm trại theo mùa, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao ngoài trời gắn với đời sống bản địa nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Minh Châu thân thiện, giàu bản sắc.

Đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm không gian cắm trại. Ảnh: PV

Việc đưa Khu cắm trại cộng đồng Bãi Vu Vơ vào hoạt động giai đoạn 1 góp phần làm phong phú thêm các điểm trải nghiệm trên địa bàn, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch nông nghiệp tại xã đảo duy nhất của Thủ đô.