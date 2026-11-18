Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Kiều Thị Hương tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Ngân Nguyễn

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Kiều Thị Hương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hiền; Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Đạt cùng đông đảo các nhà giáo trên địa bàn xã.

Báo cáo tại buổi lễ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đan Phượng Bùi Thị Thanh Hải cho biết, năm 2026 ghi nhận bước chuyển đổi mang tính lịch sử của giáo dục địa phương khi hệ thống trường công lập được sắp xếp, tinh gọn từ 16 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xuống còn 6 trường với hơn 11.250 học sinh và 704 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đan Phượng Bùi Thị Thanh Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Đằng sau sự thay đổi về quy mô đầu mối là khối lượng công việc khổng lồ nhằm ổn định bộ máy, phân công chuyên môn, quản lý các phân hiệu và giữ vững nền nếp dạy học. Nhờ sự đồng lòng của toàn ngành, tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến của xã đạt 100%, chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học được duy trì vững chắc và 100% trường học sau sắp xếp đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó một nửa đạt chuẩn mức độ 2.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của xã Đan Phượng tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, 23/31 học sinh dự thi của xã đã xuất sắc đoạt giải; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 đạt gần 80%, với nhiều em đỗ vào các trường chuyên và chất lượng cao.

Trường Tiểu học Đan Phượng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thiên Tú

“Song song với truyền thụ kiến thức, các nhà trường ngày càng chú trọng đến cảm xúc và sự an toàn của trẻ em thông qua việc đẩy mạnh giáo dục STEM, ngoại ngữ, kỹ năng sống và văn hóa đọc, kiến tạo môi trường học đường xanh, sạch, đẹp để mỗi ngôi trường thực sự là nơi học sinh mong muốn được đến mỗi ngày”, bà Bùi Thị Thanh Hải cho biết cho biết.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt trong giai đoạn các thầy cô phải nỗ lực thích ứng với môi trường làm việc mới, di chuyển giữa các điểm trường và đảm nhận thêm nhiều phần việc sau sáp nhập, sắp xếp.

Nhìn nhận thẳng thắn những thách thức về quy mô quản lý lớn và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng đề nghị toàn ngành Giáo dục địa phương và các nhà trường cần tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và tuyệt đối không chạy theo thành tích hình thức.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Nguyễn

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Gia Hiển yêu cầu các nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, quan tâm đồng đều cả học sinh giỏi lẫn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để em nào bị bỏ lại phía sau. Mỗi thầy cô giáo cần phát huy tinh thần tự học, sáng tạo, giữ vững phong trào “Dạy tốt - Học tốt” để xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo cần được triển khai thiết thực nhằm phát triển tư duy khoa học cho học sinh, nhưng phải luôn lấy sự công bằng, bao dung và tình yêu thương của người thầy làm giá trị cốt lõi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Đạt trao khen thưởng cho hai cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Ngân Nguyễn

“Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Xã sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp; quan tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc và học tập; đồng hành, tạo điều kiện để các thầy cô yên tâm cống hiến”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển khẳng định.

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp trồng người, tại buổi lễ, Trường Tiểu học Đan Phượng đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng hai cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.